Cinema a Hollywood il festival che celebra la grande Italia | da Bertolucci a Zalone

A Hollywood si svolge il LA, Italia Festival 2026, un evento dedicato a celebrare il cinema italiano. La manifestazione porta sul grande schermo film di registi come Bertolucci e commedie di Zalone, evidenziando la varietà della produzione cinematografica italiana. La rassegna si svolge in diverse sale cinematografiche della città e presenta sia lungometraggi che cortometraggi, coinvolgendo pubblico e addetti ai lavori.

Il grande cinema italiano torna protagonista a Hollywood con LA, Italia Festival 2026, in programma dall'8 al 14 marzo al Chinese Theatres con una settimana di anteprime, riconoscimenti e incontri con i protagonisti dell'industria culturale tricolore e internazionale, alla vigilia della notte degli Oscar. La manifestazione, promossa dall'Istituto Capri nel mondo, con il sostegno del Ministero della Cultura e il patrocinio del Maeci e del Mimit, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Kpmg e Rainbow e con la partecipazione di Ice - Italian Trade Agency, Consolato Generale e Istituto Italiano di Cultura, si aprirà domenica con la proiezione speciale di “1900 (Novecento)” di Bernardo Bertolucci nel 50° anniversario del capolavoro, nell'ambito della sezione “Honoring the Italian Masters”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

