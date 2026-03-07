Ciliegi dei giardini a lago protesta di cittadini e partiti

Stamattina cittadini, rappresentanti di comitati e politici si sono riuniti tra i giardini a lago e il Tempio Voltiano per esprimere il loro dissenso. La protesta riguarda la decisione di sostituire i ciliegi con piante di pero, come indicato in una perizia di variante del Comune. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno manifestato il loro malcontento sul posto.

Manifestazione tra viale Cavallotti e il Tempio Voltiano contro la sostituzione delle piante con i peri: presenti esponenti politici e non solo Tra i primi a prendere la parola sono stati i promotori dell'iniziativa, l'associazione Nova Como. Il presidente Vincenzo Falanga e la vicepresidente Teresa Minniti hanno sottolineato che, a loro avviso, la scelta di sostituire i ciliegi con altre specie sarebbe riconducibile all'attuale amministrazione. Tra gli interventi più attesi quello del consigliere regionale di Forza Italia Sergio Gaddi, che ha ribadito la propria contrarietà alla sostituzione dei ciliegi con i peri. Secondo Gaddi la decisione di modificare il filare di alberi deriverebbe da una scelta dell'attuale amministrazione e non da indicazioni tecniche esterne.