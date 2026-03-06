Ciclone Harry | 18 milioni per le imprese Schifani accelera

La Regione Sicilia ha annunciato oggi un nuovo stanziamento di 18 milioni di euro destinato alle imprese colpite dal ciclone Harry. La somma si aggiunge ai fondi già disponibili e mira a supportare le attività economiche della regione dopo il passaggio della perturbazione. La decisione è stata comunicata dal governo regionale nel corso della giornata di venerdì 6 marzo 2026.

La Regione Sicilia ha stanziato oggi, venerdì 6 marzo 2026, un ulteriore fondo di 18 milioni di euro per sostenere le imprese danneggiate dal ciclone Harry. Il provvedimento, approvato dalla giunta guidata da Renato Schifani, attiva nuove risorse tramite il Fondo Sicilia per garantire la ripartenza delle attività produttive colpite dall'ondata di maltempo dello scorso gennaio. Il piano prevede finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto che coprono il 40% dell'investimento ammissibile necessario al ripristino della piena funzionalità aziendale. L'obiettivo dichiarato è quello di tutelare l'occupazione e velocizzare le procedure burocratiche affinché gli imprenditori possano tornare a produrre senza indugi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

