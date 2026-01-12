Geopolitica in classe | primo appuntamento del nuovo ciclo di webinar organizzato da Deascuola Il ruolo degli Stati Uniti oggi

Da orizzontescuola.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Che ruolo hanno oggi gli Stati Uniti nello scenario globale? E come spiegare a studenti e studentesse un Paese attraversato da profonde tensioni interne, nuove fragilità economiche e una competizione internazionale sempre più serrata? A queste domande prova a rispondere il primo appuntamento del nuovo ciclo di webinar gratuiti, Geopolitica in classe, organizzato da Deascuola, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

