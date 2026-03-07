Tadej Pogacar ha vinto la ventesima edizione delle Strade Bianche, conquistando per la quarta volta la classica toscana e stabilendo un record. Durante la gara, ha mantenuto il comando con un assolo iniziato a circa ottanta chilometri dall’arrivo, dominando la competizione. La sua prestazione ha lasciato il segno in questa storica edizione della corsa.

AGI - Tadej Pogacar domina la ventesima edizione delle Strade Bianche e conquista per la quarta volta la classica toscana - record - con un assolo iniziato a circa ottanta chilometri dall'arrivo. Alle sue spalle, staccati, si sono giocati il podio il francese Paul Seixas della Decathlon CMA CGM Team e il messicano Isaac Del Toro, compagno di squadra di Pogacar alla UAE Team Emirates-XRG. Nel finale Seixas è riuscito a staccare Del Toro conquistando il secondo posto, mentre il messicano ha chiuso terzo. Quarto il francese Romain Grégoire, davanti al belga Gianni Vermeersch della Red Bull-BORA-hansgrohe. La gara si era accesa progressivamente sugli sterrati delle Crete Senesi, dopo una prima fase animata da una fuga di nove corridori che ha mantenuto un margine di oltre un minuto sul gruppo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ciclismo: storico poker di Pogacar sulle Strade Bianche

La svizzera Elise Chabbey conquista la Strade Bianche Women Elite 2026 con un finale al cardiopalma. Chabbey, ha beffato tutte negli ultimi metri prima dell’ingresso in Piazza del Campo, precedendo allo sprint la polacca Kasia Niewiadoma, seconda, e la c - facebook.com facebook