Ciclismo Strade Bianche 2026 | dove vederla in TV Rai 2 e Eurosport Pogacar e i favoriti

La corsa Strade Bianche 2026 si svolge oggi, con la gara maschile e femminile che si tengono rispettivamente in diverse fasce orarie. La gara maschile è trasmessa in diretta su Rai 2 e Eurosport, mentre la versione femminile viene seguita tramite gli stessi canali o piattaforme di streaming. Tra i favoriti si trovano alcuni dei principali ciclisti professionisti del momento, tra cui anche un noto scalatore sloveno.

Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite: orari, favoriti e dove vedere la corsa in diretta TV e streaming. Sabato 7 marzo tornano le due prove che inaugurano il calendario italiano delle grandi corse targate RCS Sport. Tutti contro il campione del mondo Tadej Pogacar, che va a caccia del suo quarto successo. Nella corsa femminile grandi favorite Lotte Kopecky e Demi Vollering, entrambe a quota due vittorie. Diretta televisiva prevista in tutto il mondo grazie ad una distribuzione ampia e capillare. In Italia la corsa femminile andrà in onda a partire dalle 12 sulla piattaforma RaiPlay mentre la prova maschile sarà trasmessa su Rai2 a partire dalle 14. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Strade Bianche 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Tadej Pogacar imbattibile?Edizione numero 20 per la Strade Bianche che sarà sicuramente l’appuntamento più importante di questa prima parte di stagione.

