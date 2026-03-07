Albo d’oro Strade Bianche | Tadej Pogacar firma il poker da dominatore

Da oasport.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2026, arrivando in piazza del Campo a Siena e conquistando la sua quarta vittoria in questa gara. Il ciclista ha già trionfato nel 2022, nel 2024 e nel 2025, confermando la sua superiorità su questo percorso. La corsa si è conclusa con Pogacar che ha tagliato il traguardo davanti agli altri atleti.

Tadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2026, trionfando in Piazza del Campo a Siena per la quarta volta in carriera dopo le stoccate del 2022, 2024, 2025. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano ottanta chilometri al traguardo e ha dominato la Classica sugli sterrati toscani, travolgendo la concorrenza che si è rivelata impotenza al cospetto dell’alfiere della UAE Emirates. Il detentore del Tour de France ha distanziato Michal Kwiatkowski nell’albo d’oro: quattro affermazione contro le due del polacco, che alzò le braccia al cielo nel 2014 e nel 2017. Di rilievo le affermazioni dell’olandese Mathieu van der Poel (2021), il belga Wout van Aert (2020, il francese Julian Alaphilippe (2019). 🔗 Leggi su Oasport.it

albo d8217oro strade bianche tadej pogacar firma il poker da dominatore
© Oasport.it - Albo d’oro Strade Bianche: Tadej Pogacar firma il poker da dominatore

Leggi anche: Strade Bianche 2026: Tadej Pogacar vuole il poker, il più vicino sulla carta è un compagno di squadra…

Strade Bianche 2026: il settore Colle Pinzuto intitolato a Tadej Poga?arUn legame sottile tra polvere e pendenza, che restituisce alla Strade Bianche una funzione rituale nel calendario: essere terreno di esibizione per...

Il Lombardia 2025 - Highlights - Tadej Pogacar on his way to making History

Video Il Lombardia 2025 - Highlights - Tadej Pogacar on his way to making History?

Altri aggiornamenti su Strade Bianche.

Temi più discussi: Strade Bianche 2026: start list completa della corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada; Strade Bianche, percorso e partecipanti: Pogacar il grande favorito; Il fascino delle Strade Bianche, con Pogacar a caccia del record. Moreno Moser: Nel 2013 non mi resi conto del peso della vittoria. Vivo l'attesa come corressi ancora; Strade Bianche 2026: il percorso, i ciclisti favoriti e dove vederla.

Il fascino delle Strade Bianche, con Pogacar a caccia del record. Moreno Moser: Nel 2013 non mi resi conto del peso della vittoria. Vivo l'attesa come corressi ancoraSIENA. Leggi l'albo d'oro e ti viene la pelle d'oca. Per tre volte compare il nome di sua maestà Tadej Pogacar, che proprio un anno fa ha eguagliato il primato detenuto da Fabian Cancellara. E non ... ildolomiti.it

strade bianche albo d oro stradeSTRADE BIANCHE WOMEN. VOLLERING A CACCIA DEL TRIS SUGLI STERRATI. LIVEGiulio Pellizzari è la speranza italiana a Strade Bianche ed è stato tra i più applauditi alla Fortezza Medicea di Siena. Il marchigiano della Red Bull-Bora Hansgrohe, 22 anni, apre la stagione in ... tuttobiciweb.it

Trova facilmente notizie e video collegati.