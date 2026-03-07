Albo d’oro Strade Bianche | Tadej Pogacar firma il poker da dominatore

Tadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2026, arrivando in piazza del Campo a Siena e conquistando la sua quarta vittoria in questa gara. Il ciclista ha già trionfato nel 2022, nel 2024 e nel 2025, confermando la sua superiorità su questo percorso. La corsa si è conclusa con Pogacar che ha tagliato il traguardo davanti agli altri atleti.

Tadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2026, trionfando in Piazza del Campo a Siena per la quarta volta in carriera dopo le stoccate del 2022, 2024, 2025. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano ottanta chilometri al traguardo e ha dominato la Classica sugli sterrati toscani, travolgendo la concorrenza che si è rivelata impotenza al cospetto dell’alfiere della UAE Emirates. Il detentore del Tour de France ha distanziato Michal Kwiatkowski nell’albo d’oro: quattro affermazione contro le due del polacco, che alzò le braccia al cielo nel 2014 e nel 2017. Di rilievo le affermazioni dell’olandese Mathieu van der Poel (2021), il belga Wout van Aert (2020, il francese Julian Alaphilippe (2019). 🔗 Leggi su Oasport.it

