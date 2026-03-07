Chivu meravigliato da Pio Esposito | Sta facendo una stagione impressionante Ecco le differenze con Lautaro

L’allenatore dell’Inter ha espresso grande ammirazione per Pio Esposito, sottolineando che sta attraversando una stagione notevole. Ha evidenziato alcune differenze tecniche tra Esposito e Lautaro Martinez, senza entrare in dettagli motivazionali o di gioco più approfonditi. Le sue parole si sono concentrate sulla qualità e sull’impatto del giovane attaccante nel corso della stagione attuale.

Calciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al Manchester City: suggestione Inter per lo spagnolo? Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni. Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree Mercato Inter, svelata la lista di Oaktree: tutti gli obiettivi del club nerazzurro in vista dell’estate: c’è anche Nico Paz. Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter U23 Albinoleffe 0-1: Parlati affonda i nerazzurri di Vecchi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu meravigliato da Pio Esposito: «Sta facendo una stagione impressionante. Ecco le differenze con Lautaro» Leggi anche: Lautaro da record, il Toro si accende con Pio Esposito: è nata una nuova coppia d’attacco all’Inter? I numeri che Chivu dovrà attenzionare Leggi anche: Inter, Pio Esposito incide: Chivu scopre la coppia con Lautaro Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pio Esposito. Discussioni sull' argomento Vieri gioca il derby: Se l'Inter non perde è finita. Milan, il tuo uomo in più è Modric; Milan-Inter, Vieri: Bastoni, può bastare. Farei 5 anni di contratto a Modric. Pagina 2 | Quando Pio Esposito segnò al Milan con Chivu sulla panchina Inter. E non era la prima voltaL'attaccante nerazzurro si prepara a vivere il primo derby da protagonista: i numeri con i rossoneri e la voglia di impreziosire la stagione da 'grande' ... tuttosport.com Inter, il derby delle risposte: Chivu e Thuram sotto esame, Pio per la consacrazione, le mosse anti-MilanIl derby per mettere le mani sullo scudetto e zittire le polemiche post Como: l'Inter, Chivu e Thuram non possono fallire col Milan. Per Pio esame da top. sport.virgilio.it Thuram non si è allenato alla vigilia del derby scudetto: confermato Pio Esposito, mentre Bonny recuperato partirà dalla panchina, Lautaro è indisponibile per infortunio. Vi convince la formazione di Chivu - facebook.com facebook Chivu: "Grossa responsabilità per Pio Esposito Esposito ha la fortuna di avere compagni che lo aiutano, gli trasmettono serenità. Poi è la sua bravura che gli fa capire dove si trova, sta facendo una stagione veramente impressionante per un giovane che gioc x.com