Lautaro da record il Toro si accende con Pio Esposito | è nata una nuova coppia d’attacco all’Inter? I numeri che Chivu dovrà attenzionare

Lautaro Martinez e Pio Esposito formano una coppia d’attacco promettente per l’Inter. Questa collaborazione potrebbe rappresentare una novità strategica per la squadra, con numeri da monitorare attentamente. Analizzando le prestazioni e i dati realizzativi, Chivu e lo staff avranno elementi utili per valutare l’evoluzione di questa possibile nuova coppia offensiva.

Inter News 24 Lautaro da record, il Toro si accende con Pio Esposito: è nata una nuova coppia d’attacco all’Inter? I numeri realizzativi. Quando vede i colori nerazzurri della Dea, Lautaro Martinez si trasforma in una furia inarrestabile. Il capitano dell’ Inter ha confermato la sua tradizione straordinariamente positiva contro i bergamaschi, siglando la rete che ha deciso il delicato big match della New Balance Arena. Un gol pesantissimo che ha permesso agli uomini di Cristian Chivu di scavalcare le rivali e regalarsi un Capodanno in vetta alla classifica. Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per il “Toro” la maglia orobica è come un drappo rosso sventolato in un’arena infuocata: la sua reazione è sempre letale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro da record, il Toro si accende con Pio Esposito: è nata una nuova coppia d’attacco all’Inter? I numeri che Chivu dovrà attenzionare Leggi anche: Lautaro Inter, compatibilità perfetta in attacco con Bonny e Pio Esposito, l’intesa che convince Chivu Leggi anche: Inter, Pio Esposito incide: Chivu scopre la coppia con Lautaro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter, sempre Lautaro: record dopo record. Esposito sa come accenderlo, Chivu può approfondire. Inter, sempre Lautaro: record dopo record. Esposito sa come accenderlo, Chivu può approfondire - Il capitano dell'Inter segna ancora una volta all'Atalanta e decide una partita importante. msn.com

Lautaro e l'Atalanta, un feeling speciale: i numeri. Il 10 è on fire: nel mirino due record speciali - Domani Lautaro Martinez cercherà di lasciare il segno anche nell'ultima partita del suo 2025. msn.com

Le pagelle di Lautaro Martinez: il vero Toro è tornato e non vuole fermarsi più - L'Inter passa di misura in casa dello Sparta Praga, avvicinandosi così alla qualificazione diretta al prossimo turno senza passare dagli spareggi. tuttomercatoweb.com

Inter, sempre Lautaro: record dopo record. Esposito sa come accenderlo, Chivu può approfondire x.com

Lautaro punta al nuovo record stagionale! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.