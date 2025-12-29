Inter Pio Esposito incide | Chivu scopre la coppia con Lautaro
L’Inter prosegue il lavoro dopo un weekend positivo, con Pio Esposito che si distingue in allenamento. Nel frattempo, Chivu analizza la coppia formata da Lautaro e un altro attaccante, valutando le possibilità tattiche per le prossime sfide. La squadra si prepara con attenzione, concentrandosi sulle strategie per mantenere il ritmo e migliorare ancora di più.
Una nuova settimana è appena cominciata in casa Inter, che si è lasciata alle spalle un weekend estremamente positivo. Nella serata di ieri, infatti, i nerazzurri hanno battuto 1-0 l’Atalanta, in quel del Gewiss Stadium. Una vittoria estremamente delicata, contro un cliente in forma importante nelle ultime settimane. L’obiettivo di archiviare la semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna è stato centrato in pieno, grazie a una prestazione convincente e la conquista di 3 punti pesanti nella lotta per lo Scudetto. I meneghini si affacciano al 2026 nel migliore dei modi, avendo ritrovato la vetta della classifica con una risposta di carattere a Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: Probabili formazioni Inter Fiorentina, Pio Esposito in coppia con Lautaro, Comuzzo supera Marì. Occhio a Fortini…
Leggi anche: Genoa-Inter: Chivu può volare in vetta e sceglie Pio Esposito con Lautaro | Diretta
Atalanta-Inter, le pagelle: Djimsiti, errore proibito da 4,5. Lautaro ancora decisivo, 7; Tragedia in Montenegro: si stacca la seggiovia, morto il calciatore tedesco Hertner; Luca Toni e il paragone con Pio Esposito: Io a 20 anni non giocavo neanche a calcio...; Caos Inter, Chivu la combina grossa: Pio Esposito fatto fuori.
Pagelle Atalanta-Inter 0-1: Lautaro on fire, Pio decisivo - LAUTARO MARTINEZ 7 – Una giocata da urlo in mezzo a tre avversari, rovinata da un sinistro debole. passioneinter.com
L'Inter ingrana la quarta e difende la vetta nel segno di Lautaro e Pio Esposito - A Bergamo gli uomini di Chivu conquistano una vittoria preziosa nella serrata lotta scudetto e chiudono il 2025 al primo posto da soli ... msn.com
Bergomi: “Inter, vittoria meritata. Grande personalità e un solo rischio. Pio Esposito…” - Le dichiarazioni nel corso di Sky Calcio Club sui nerazzurri di Chivu dopo Atalanta- msn.com
Thuram non è più intoccabile nell'Inter di Chivu Pio Esposito avanza e Bonny scalpita, come possono cambiare le gerarchie in attacco x.com
"L'Inter vince per un errore. Pio Esposito è bravo perché ha dato nel tempo giusto il pallone a Lautaro, che lo mette in condizione di calciare in porta. L'Inter ha fatto una buona prestazione. Soprattutto nel primo tempo, di grande personalità, non ha concretizzat - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.