Inter Pio Esposito incide | Chivu scopre la coppia con Lautaro

L’Inter prosegue il lavoro dopo un weekend positivo, con Pio Esposito che si distingue in allenamento. Nel frattempo, Chivu analizza la coppia formata da Lautaro e un altro attaccante, valutando le possibilità tattiche per le prossime sfide. La squadra si prepara con attenzione, concentrandosi sulle strategie per mantenere il ritmo e migliorare ancora di più.

Una nuova settimana è appena cominciata in casa Inter, che si è lasciata alle spalle un weekend estremamente positivo. Nella serata di ieri, infatti, i nerazzurri hanno battuto 1-0 l'Atalanta, in quel del Gewiss Stadium. Una vittoria estremamente delicata, contro un cliente in forma importante nelle ultime settimane. L'obiettivo di archiviare la semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna è stato centrato in pieno, grazie a una prestazione convincente e la conquista di 3 punti pesanti nella lotta per lo Scudetto. I meneghini si affacciano al 2026 nel migliore dei modi, avendo ritrovato la vetta della classifica con una risposta di carattere a Napoli e Milan.

