Chiude la sezione cittadina di Avanti Golino aderisce a Noi di centro

La sezione cittadina di Avanti ha deciso di chiudere le sue attività, mentre Golino ha annunciato la sua adesione a

"Avanti Campania ha scelto nelle scorse elezioni regionali di aprire le porte a più forze politiche per raggiungere poi l'obiettivo che tutti conosciamo. Questa proposta strategica ha permesso sì di vincere le regionali, ma ahimè ha smarrito nella corsa alle elezioni, tanti compagni e compagne che si sono, fin da subito, sentiti usati e traditi, evidenziando come questa scelta avrebbe portato Avanti a smarrire la propria identità politica. Alla luce dei fatti, non posso dare torto ai compagni lungimiranti che prima di me hanno abbandonato il progetto". A dichiararlo è l'ex assessore di Marcianise Giuseppe Golino. "Oggi Avanti Marcianise è rappresentata da chi ben poco sa, o non sa nulla della storia del Partito Socialista Italiano - continua Golino - Quella storia che tutti vogliono ignorare e tradire.

Pino Riccio rappresentante di Avanti Psi per le elezioni, scontro con GolinoGolino ha inviato al segretario nazionale del Psi, Vincenzo Maraio, una segnalazione formale per rappresentare una serie di criticità che si stanno...

Lega a pezzi, chiude la sezione . Cardi e Melloni vanno con VannacciDimissioni di massa in casa Lega Salvini Premier a Cento tanto da chiudere la sezione.

La sezione 8 di Sovicille chiude ultimaCi sono primati e primati. Quello della sezione 8 del Comune di Sovicille, alla scuola primaria Rodari di San Rocco, non è esattamente un vanto: su 3.922 sezioni elettorali della Toscana, è stata ... lanazione.it

Lega a pezzi, chiude la sezione . Cardi e Melloni vanno con VannacciCento: l’ex segretario e il consigliere comunale lasciano il Carroccio. Per il partito la base non conta niente ... msn.com

