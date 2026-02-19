Lega a pezzi chiude la sezione Cardi e Melloni vanno con Vannacci

Lega a pezzi, la sezione di Cento chiude dopo le dimissioni di Luca Cardi e Alex Melloni. La causa è il malcontento interno e la decisione di seguire Vannacci di Futuro Nazionale. Cardi, segretario cittadino, ha lasciato il partito, mentre Melloni, consigliere comunale, lo ha seguito. La situazione ha creato un vuoto nel gruppo locale, spaccando il partito in modo evidente. La chiusura della sezione rappresenta un segnale forte nel panorama politico locale, mentre il futuro dei membri coinvolti resta incerto.

Dimissioni di massa in casa Lega Salvini Premier a Cento tanto da chiudere la sezione. In un vero scossone interno ha rassegnato le dimissioni il segretario cittadino Luca Cardi, contestualmente ad uscire dal partito è stato anche il consigliere comunale Alex Melloni che hanno deciso di seguire Vannacci i Futuro Nazionale. "Insieme a noi anche una trentina tra militanti e sostenitori sono usciti dalla Lega – dicono in una nota - facendo venire meno il numero minimo previsto dal regolamento per mantenere attiva la sezione locale. Per la prima volta da anni, la Lega a Cento non risulta quindi più rappresentata né in consiglio comunale né a livello politico territoriale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lega a pezzi, chiude la sezione . Cardi e Melloni vanno con Vannacci La Lega perde altri pezzi, al Q4 Batistini aderisce al Futuro Nazionale con VannacciLeonardo Batistini, consigliere del Q4, ha deciso di abbandonare la Lega e unirsi a Futuro Nazionale con Vannacci, spinto da divergenze politiche a livello nazionale. In tanti verso Vannacci, quanti pezzi ha perso la Lega / FOTOIl nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, sta attirando molti politici, soprattutto tra gli ex eletti della Lega. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lega a pezzi, chiude la sezione . Cardi e Melloni vanno con Vannacci. Pensioni in manovra, scontro in maggioranza. Il Mef chiude a modifiche e la Lega minaccia: Non votiamoSulla convulsa giornata di oggi, duro il M5S. Per la senatrice Lopreiato ciò che sta accadendo in commissione Bilancio al Senato, dove si sta discutendo la manovra, ha pochi precedenti nella storia. repubblica.it La Lega perde altri pezzi, al Q4 Batistini aderisce al Futuro Nazionale con Vannacci x.com La Lega perde i pezzi, due consiglieri su tre lasciano facebook