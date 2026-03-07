Chiude il negozio di biciclette Tecnobike da dieci anni un punto di riferimento per i ciclisti

Il negozio di biciclette Tecnobike ha chiuso i battenti dopo dieci anni di attività. Durante questo periodo, ha offerto assistenza e consulenza agli appassionati di ciclismo, occupandosi di riparazioni e manutenzione di biciclette di ogni tipo. La clientela si rivolgeva al negozio per far sistemare pezzi e migliorare le prestazioni delle proprie due ruote.

Dieci anni di attività al fianco degli appassionati delle due ruote, tra assistenza e consulenza. Un'esperienza maturata sistemando ogni singolo pezzo di bicicletta che aveva bisogno di un po' di olio e manutenzione. Dopo gli ultimi tre anni passati nella sede di via Piave, tra Pordenone e Cordenons, Tecnobike, attività gestita da Riccardo Nadalin e Fabio Mazzer, ha deciso di compiere un'ultima volata in salita prima di chiudere definitamente e cambiare vita. Si è trattata di una decisione ponderata, fa sapere uno dei proprietari. Una combinazione di fattori personali e professionali, a cui si aggiunge purtroppo anche la crisi generale del settore, che però non è stata la causa predominante. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

