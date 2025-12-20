Le luci si spengono nell' attività del centro | dopo dieci anni chiude il negozio di abbigliamento streetwear

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro negozio, vicino alle luminarie natalizie del centro, spegne definitivamente le sue luci dopo dieci anni di attività e una situazione non più sostenibile in termini di spesa e di guadagno, dove la prima stava iniziando a superare il secondo. L'ha annunciato con un cartello fuori dalla. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Chiude lo storico negozio di abbigliamento in Brianza

Leggi anche: Tenta il furto di alcuni capi d’abbigliamento da un negozio del centro indossandoli sotto ai suoi: denunciato 20enne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.