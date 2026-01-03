Chiude la Yogurteria di via Sacconi Per 32 anni punto di riferimento

Dopo 32 anni di servizio, la Yogurteria di via Sacconi a Ascoli chiude le sue porte. Fondata da Irma e Paolo negli anni Novanta, è stata un punto di riferimento per la comunità locale. La sua chiusura segna la fine di un’epoca, lasciando un ricordo importante per chi ha vissuto quei momenti. Un arrivederci a un capitolo della storia commerciale della città.

Ascoli dice addio a un pezzo della sua storia recente. Dopo circa 32 anni di attività, chiude la Yogurteria di via Sacconi, la prima del suo genere in città, aperta da Irma e Paolo agli inizi degli anni Novanta. Un esercizio che, nel tempo, è diventato molto più di un semplice locale: un punto di riferimento per generazioni di ascolani. Fin dagli esordi, la Yogurteria ha riscosso un discreto ma costante successo, imponendosi come una novità assoluta per la città. Era uno dei pochi locali a restare aperto fino a tarda sera, soprattutto nei mesi estivi, rappresentando spesso l'ultima occasione di ristoro prima di rientrare a casa.

