benevento lavori di restauro per la chiesa di santa sofia al via ad aprile

Definiti tempi e modalità degli interventi di restauro alla Chiesa di Santa Sofia: cantiere al via ad aprile e conclusione dei lavori prevista per luglio 2026. Presso il Palazzo del Governo, presieduto dal Prefetto Raffaela Moscarella, si è tenuto un incontro con il Dirigente della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Dr. Mariano Nuzzo, il Vicesindaco del Comune di Benevento, Avv. Francesco De Pierro e il Parroco della Chiesa di Santa Sofia, Don Marco Capaldo per definire i tempi di avvio e conclusione dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell’edificio di culto. La Chiesa, di proprietà del Fondo Edifici di Culto- FEC, bene di straordinario valore inserito nel patrimonio UNESCO, è infatti interessata da due progetti relativi a lavori di manutenzione, sia esterni che interni all’immobile, che saranno finanziati dal Ministero dell’Interno mentre la realizzazione delle opere sarà affidata in parte alla Soprintendenza ed in parte al Comune di Benevento I predetti interventi, che interesseranno sia la parte esterna della Chiesa (copertura e facciata) sia l’interno (pavimento e impianto di controllo microclimatico), si rivelano pertanto urgenti e non più procrastinabili, tenuto conto che sono rivolti anche all’eliminazione di infiltrazioni d’acqua. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

