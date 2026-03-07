Chi è Giovanni Di Gianfrancesco ex marito di Manuela Arcuri e perché si sono lasciati

Giovanni Di Gianfrancesco è l'ex marito di Manuela Arcuri. La loro relazione si è conclusa con un divorzio, dopo un periodo di convivenza e matrimonio. La coppia ha deciso di separarsi senza rilasciare dichiarazioni pubbliche sui motivi della separazione. La notizia ha attirato l'attenzione di molti media, considerando l'immagine di stabilità che aveva sempre avuto la loro storia.

La fine del matrimonio di Manuela Arcuri ha sorpreso molti, soprattutto perché la sua storia con Giovanni Di Gianfrancesco era sempre apparsa stabile e lontana dal clamore mediatico. Dopo quindici anni insieme e tre di matrimonio, l’attrice ha confermato la separazione, lasciando emergere un periodo personale complesso. Chi è l’uomo che ha condiviso con lei una parte così importante della vita? Come è nato il loro rapporto? E quali sono i motivi che hanno portato alla rottura? Scopriamolo insieme. L’ex marito di Manuela Arcuri, Giovanni Di Gianfrancesco, è un imprenditore romano nato nel 1978 e attivo nel settore edile. È sempre stato molto riservato, lontano dai social e dal mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

