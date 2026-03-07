Senhit, artista di Bologna, ha conquistato il primo posto al San Marino Song Contest 2026 con il brano

Bologna, 7 marzo 2026 – Assieme a Boy George con il brano "Superstar" ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e vola all'Eurovision a Vienna. Di chi stiamo parlando? Di Senhit. L’artista bolognese ha conquistato pubblico e giuria con la sua grinta. E Boy George, assente sul palco sammarinese e apparso solo in video, ha già promesso: a Vienna non mancherà, sarà al fianco della cantante. Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e l’annuncio di Elettra Lamborghini Scopriamo qualcosa in più su Senhit: dal legame con la sua città agli inizi della sua carriera. “Bologna, la mia ancora, la musica, le emozioni, la casa, l'amore senza differenze”: una frase postata su Instagram che dice tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Senhit, l'artista bolognese che vola all'Eurovision con Boy George: dai musical al successo globale

