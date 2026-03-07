Senhit, nata a Bologna, è la vincitrice del San Marino Song Contest 2026 con la collaborazione di Boy George. La cantante si prepara a rappresentare il piccolo Stato europeo all’Eurovision Song Contest 2026. L’Italia, invece, invierà il vincitore del Festival di Sanremo, che quest’anno è Sal Da Vinci. La sua vittoria apre la strada alla partecipazione internazionale di San Marino.

Si chiama Senhit, è nata a Bologna e ha vinto il San Marino Song Contest 2026, pronta a rappresentare il terzo Stato più piccolo d’Europa all’Eurovision Song Contest 2026, dove l’Italia manderà, come da tradizione, il vincitore del Festival di Sanremo, ovvero Sal Da Vinci. Ma chi è l’artista italiana che ha battuto il resto dei partecipanti nella finale condotta da Simona Ventura? Chi è Senhit, gli esordi e la carriera. Nel 2025 c’era Gabry Ponte a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest, con la sua Tutta l’Italia. Nel 2026, l’onore tocca a Senhit, nata e cresciuta nel capoluogo emiliano da genitori eritrei l’1 ottobre 1979. Proprio nel 2025 è stata Ambassador e Spokesperson per San Marino, e ci aveva raccontato l’atmosfera adrenalinica dell’Eurovision. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Senhit, la vincitrice di San Marino Song Contest 2026 (con Boy George)

Leggi anche: Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna

Boy George e Senhit vincono il San Marino Song Contest 2026Saranno Senhit e Boy George a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna.

Una selezione di notizie su San Marino Song.

Temi più discussi: San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'Eurovision; Senhit vince il San Marino Song Contest con Superstar scritta insieme a Boy George e va in gara all'Eurovision: Sal Da Vinci mi è sempre piaciuto; San Marino Song Contest: ecco i finalisti a caccia di un posto all’Eurovision; Da Boy George a Rosa Chemical, ecco i big del San Marino Song Contest 2026.

Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026: la classifica completaChi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e qual è la classifica finale: il podio, i finalisti e tutti i premi assegnati. donnaglamour.it

Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a ViennaSenhit è il vincitore del San Marino Song Contest 2026: la cantante italiana conquista con Superstar feat Boy George! superguidatv.it

Senhit vince il San Marino Song Contest con il brano “Superstar” featuring Boy George e stacca il biglietto per rappresentare la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest di Vienna in programma dal 13 al 16 maggio 2026. Per l’artista bolognese di ori - facebook.com facebook

San Marino Song Contest, vince Senhit con «Superstar», canzone scritta da Boy George: va in gara all'Eurovision x.com