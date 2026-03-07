Chi è la compagna di Marco Baldini Aurora | Lei mi ha salvato

Marco Baldini ha una nuova compagna di nome Aurora, con cui vive da alcuni anni. La donna ha recentemente dichiarato di aver salvato Baldini in un momento difficile. La coppia si conosce da tempo e da allora condividono la quotidianità. Aurora ha parlato pubblicamente del loro rapporto, sottolineando il ruolo importante che ha avuto nella vita dell’ex conduttore radiofonico.

Marco Baldini ha incontrato la nuova compagna Aurora, con la quale condivide la vita da ormai qualche anno. “L’ho conosciuta in un bar, ci siamo trovati a fare un aperitivo a Roma. – ha raccontato Baldini in quell’occasione – Lei veniva fuori da un matrimonio difficile, io da un periodo difficile: ci siamo trovati a parlare ed è scattato il feeling.” Un amore scoccato all’improvviso, senza complicazioni anche perché “Lei non aveva idea di chi fossi”, ha raccontato lui. Da quel momento Marco Baldini e Aurora non si sono più lasciati: “Viviamo insieme da molti anni, già dopo qualche mese abbiamo deciso di andare a vivere insieme”, ha spiegato lui durante l’intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

