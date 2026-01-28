Lei mi ha salvato la vita Mara Venier il racconto choc del marito Nicola Carraro Quasi morto

Mara Venier e il marito Nicola Carraro tornano a parlare di un momento difficile. In un’intervista a Chi, Carraro rivela di aver rischiato la vita e di aver ricevuto un aiuto decisivo dalla moglie. “Lei mi ha salvato la vita”, dice. Carraro descrive quel periodo come il più complicato che abbia mai vissuto, senza nascondere le emozioni.

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, si racconta senza filtri in una nuova intervista concessa al settimanale Chi, scegliendo di ripercorrere un periodo che lui stesso definisce il più difficile della sua vita. Il produttore cinematografico, che tra pochi giorni compirà 84 anni, guarda all’ultimo anno come a una lunga prova fatta di ospedali, paura e momenti di profonda fragilità, affrontati però con una presenza costante al suo fianco. Carraro spiega come l’anno scorso sia iniziato in salita, con un incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle dopo essersi rotto la schiena. Grazie a un macchinario specifico e all’intervento di uno specialista, nel giro di pochi giorni è riuscito a rimettersi in piedi, dando l’impressione che il peggio fosse ormai alle spalle.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Mara Venier

Nicola Carraro ha passato momenti molto difficili, arrivando quasi a perdere la vita a causa di un farmaco.

Ultime notizie su Mara Venier

