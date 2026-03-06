Leclerc | Mercedes impressiona senza più nascondersi dobbiamo lavorare sodo

Durante la sessione di prove a Melbourne, leclerc ha commentato che Mercedes si mostra senza più nascondersi, evidenziando un livello di prestazioni evidente. Ha aggiunto che la squadra deve impegnarsi intensamente per migliorare la propria performance, sottolineando la competitività crescente tra i team, con un focus particolare sulla gestione energetica e sulla potenza delle vetture.

Nel contesto della sessione di prove a Melbourne, la giornata ha messo in luce una dinamica precisa tra gestione energetica e potenziale prestazionale. Dopo aver firmato il miglior tempo nella prima sessione, la Ferrari ha chiuso la FP2 al quinto posto, a oltre mezzo secondo dalla vetta. L’andamento ha evidenziato come diverse scelte di setup e il modo in cui viene impiegata l’energia possano incidere significativamente sui tempi e sul comportamento della vettura in pista. La configurazione provata nel pomeriggio ha mostrato quanto l’uso dell’energia possa spostare l’equilibrio della monoposto. Uno sviluppo più aggressivo della vettura ha avuto effetti negativi sul comportamento generale, mentre la Mercedes ha iniziato a rivelare una maggiore consistenza sul passo lungo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

