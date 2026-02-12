LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | scatta il Day-2! La Ferrari in pista con Charles Leclerc

Questa mattina, al circuito di Sakhir, è iniziato il secondo giorno dei test invernali di Formula 1. La Ferrari ha già messo piede in pista con Charles Leclerc, che si prepara a portare avanti i primi giri di questa sessione. Accanto a lui, altri piloti come Norris, Hulkenberg e Bearman, che stanno svolgendo il classico giro di installazione. La giornata promette di essere intensa, con le squadre che cercano di raccogliere dati e mettere a punto le vetture prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.01 Subito in pista Lando Norris, Nico Hulkenberg, Charles Leclerc e Oliver Bearman, immaginiamo per i classici installation lap. 08.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA IL DAY-2 DEI TEST DI SAKHIR!!!! 07.59 Pochi secondi e si parte. Tutto pronto a Sakhir per le prime 4 ore di lavoro in pista! Le condizioni meteo al momento. Sole pieno, temperatura dell’aria di 24 gradi e 29 in aumento sull’asfalto. Come ieri si segnala vento abbastanza sostenuto. 07.57 Le parole di Charles Leclerc dopo la prima giornata di test di ieri. “ Le sensazioni sono state piuttosto diverse rispetto a Barcellona, dato che qui le condizioni sono molto differenti, ma è proprio quello di cui abbiamo bisogno: fare esperienza su un’altra pista e capire come si comporta la vettura in scenari diversi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alle 8 di stamattina a Sakhir è partito il secondo giorno di test in pista.

