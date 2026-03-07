Chanel Totti a 18 anni ' consiglia' i trattamenti estetici | Risultati di prestigio per cellulite e ringiovanimento

Chanel Totti, 18 anni, ha condiviso sui social alcuni consigli sui trattamenti estetici, citando risultati di prestigio per cellulite e ringiovanimento. La giovane influencer si prepara inoltre a partecipare al reality “Pechino Express” insieme al suo migliore amico, Filippo Laurino, con debutto previsto per il 12 marzo. La sua presenza in tv segna un passo importante nella sua carriera pubblica.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Chanel Totti sta per debuttare in tv il 12 marzo nel reality “Pechino Express” dove partecipa in coppia con il suo migliore amico Filippo Laurino. Saranno “I raccomandati”. Ma ancora prima di fare il suo esordio televisivo la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far parlare di sé sui social. La 18enne è da sempre al centro di polemiche per il suo aspetto da “donna adulta” fin da quando aveva appena 15 anni, per la sua vita di lussi tra outfit costosissimi e vacanze nelle mete più ambite, ma soprattutto per le sue idee chiare sui ritocchini. 🔗 Leggi su Today.it

