Tatuaggi in arrivo regole più stringenti per equipararli a trattamenti estetici invasivi Ecco cosa cambierà

Il governo sta preparando nuove regole per i tatuaggi, che saranno considerate come trattamenti estetici invasivi. Il cambiamento nasce dall’esigenza di controllare meglio i rischi legati alla salute, inserendo i tatuaggi nel settore sanitario pubblico. Si lavora a un decreto che mira a ridurre i pericoli legati alle infezioni e ai tumori della pelle, anche in vista della prevenzione del melanoma. Le nuove norme potrebbero portare a controlli più severi per i tatuatori e a regole più stringenti sulla sicurezza dei materiali utilizzati.

Il tema dei tatuaggi entra ufficialmente nel campo della sanità pubblica. È infatti allo studio un decreto che, all'interno delle misure per la prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle, introduce regole più stringenti per il mondo dei tatuaggi, fino a equipararli, sotto il profilo sanitario, a veri e propri trattamenti estetici invasivi. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la tutela della salute, aumentare la consapevolezza dei cittadini e ridurre i rischi legati sia ai pigmenti utilizzati sia alla possibile difficoltà di individuare precocemente lesioni sospette sulla pelle tatuata. Tra le novità più discusse c'è l'ipotesi di rendere obbligatorio il consenso informato prima dell'esecuzione di un tatuaggio, con informazioni chiare sui potenziali rischi dermatologici, sulle controindicazioni e sulla necessità di controlli nel tempo.

