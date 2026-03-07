Cesate giovane rischia di investire pusher uscito da un bosco

Un giovane automobilista di Cesate ha rischiato di investire un pusher che stava uscendo da un'area boschiva. L'uomo stava attraversando improvvisamente la strada, uscendo dalla boscaglia, creando una situazione di pericolo per il veicolo in transito. L'episodio si è verificato nelle ultime ore, generando preoccupazione tra i residenti della zona.

