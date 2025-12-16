Spaccio di droga arrestato giovane pusher Giro da 80mila euro

Un giovane pusher è stato arrestato a Macerata nell'ambito di un'operazione antidroga. Contestate oltre duemila cessioni di sostanze stupefacenti, con un giro d’affari che supera gli 80mila euro. L’arresto si è concluso con l’applicazione della misura domiciliare e del braccialetto elettronico.

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di droga, arrestato giovane pusher. Giro da 80mila euro Macerata, 16 dicembre 2025 – Domiciliari e braccialetto elettronico per un giovane pusher a cui sono stati contestati più di duemila episodi di spaccio, per un giro d'affari di oltre 80.000 euro. Maxi operazione dei finanzieri del gruppo di Macerata a contrasto del traffico di stupefacenti. Articolate indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura, hanno consentito di ricostruire l'attività svolta in città da un ragazzo di origini straniere. Le investigazioni sono iniziate diversi mesi fa, quando le Fiamme Gialle in un controllo con l'ausilio delle unità cinofile, avevano individuato il giovane in possesso di una dose di stupefacente; durante la perquisizione a casa, erano stati trovati 1,55 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale di confezionamento, 2.

