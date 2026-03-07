Certificati anti-rimpatri le chat dei medici | La cosa importante è essere uniti e non succede nulla

Nel reparto di Malattie Infettive di Ravenna, i medici discutono dei certificati anti-rimpatri e condividono messaggi sulla necessità di rimanere uniti, affermando che così non ci sono problemi. Mentre i giornali riportano notizie e si diffondono voci, si avvicina la fine del 2025 e si avviano i momenti di riflessione all’interno della struttura.

Ravenna, 7 marzo 2026 – I giornali scrivono, le voci si rincorrono. Sta per terminare il 2025 e devono essere giorni di riflessione quelli all’interno del reparto della Malattie Infettive di Ravenna. Qual è la storia giudiziaria degli irregolari che a macchinetta stanno ottenendo certificati di non idoneità? Il 2 dicembre di quell’anno a parlare sono due dottoresse, entrambe tra gli otto camici bianchi del medesimo reparto indagati per falso ideologico continuato. Una, con pseudonimo presumibilmente tradotto pure in un’altra lingua e seguito dalla scritta ’Infettivi Ravenna’, chiede a una collega se avesse notizie di uno straniero che avrebbe dovuto essere mandato in un cpr, centro di permanenza per il rimpatrio, e che aveva commesso una rapina a mano armata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il caso dei certificati anti-rimpatri. Le chat dei medici: "Adesso bisogna giustificarli in modo più credibile altrimenti potrebbero contestarli"A parlare in chat è un medico a cui diversi degli indagati spesso si rivolgevano per trovare conforto: "Bene! Gli facciamo il c(.

