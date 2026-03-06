Certificati anti-rimpatri | nelle intercettazioni la strategia dei medici indagati

Durante un’indagine, sono state intercettate conversazioni tra medici coinvolti in un procedimento giudiziario, nelle quali un professionista si congratulava con una collega per aver ottenuto due certificati di non idoneità ai Centri di permanenza per i rimpatri. In un’altra frase, il medico manifestava soddisfazione con un’espressione colorita rivolta alle forze di polizia. Le conversazioni sono state rese pubbliche nel corso delle indagini.

Roma, 6 mar – " Bene! Gli facciamo il c..o a questi maledetti sbirri ", diceva un medico indagato a una collega per esprimerle soddisfazione di fronte ad altri due certificati di non idoneità ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Nel fascicolo della procura, sono finite anche le chat e le intercettazioni ambientali degli otto medici del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Ravenna accusati di falso ideologico continuato commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico. A pubblicarle, Andrea Colombari sul Resto del Carlino. " Il modo per esprimere dissenso è la non idoneità ", aveva sottolineato una dottoressa indagata. Infatti, per gli inquirenti, si configurerebbe un dissenso aprioristico ai rimpatri degli immigrati irregolari espresso da quel gruppo di medici.

