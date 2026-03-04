Il caso dei certificati anti-rimpatri Le chat dei medici | Adesso bisogna giustificarli in modo più credibile altrimenti potrebbero contestarli

In un'inchiesta sono emerse conversazioni tra medici riguardo ai certificati anti-rimpatri, con uno di loro che suggerisce la necessità di giustificarli in modo più convincente per evitare contestazioni. Nei messaggi si fa riferimento a richieste di conforto da parte di alcuni degli indagati, con un medico che commenta:

A parlare in chat è un medico a cui diversi degli indagati spesso si rivolgevano per trovare conforto: "Bene! Gli facciamo il c(.) a questi m(.) sbirri", dice a una collega per esprimerle soddisfazione di fronte ad altri due certificati di non idoneità ai cpr, i centri di permanenza per i rimpatri. A parlare in un’altra chat è uno dei medici non indagati ma in servizio al reparto delle Malattie Infettive: "Non sono d’accordo a dare a priori la non idoneità. Se non ci sono ragioni specifiche, io non lo farò". Sempre camici bianchi anche se il punto di vista sembra essere, a una prima analisi, opposto. Solo un paio delle tante chat che la procura ha messo a disposizione delle difese degli otto medici indagati per falso ideologico continuato in ragione della richiesta di sospenderli dalla professione per un anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Certificati per i rimpatri, i legali dei medici: "I dati clinici corrispondono al vero, nessuna falsità"Così gli avvocati dei medici indagati: "Certificati emessi sulla base di criteri esclusivamente clinici.

