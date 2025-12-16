La generosità delle ’uncinettine’ a favore del centro anti violenza

Le ’uncinettine’ di San Prospero si sono distinte non solo per la creazione dell’albero di Natale più alto d’Italia, ma anche per la loro generosità. Il gruppo ha dimostrato un forte impegno sociale sostenendo il centro anti violenza, dimostrando come la creatività possa unire solidarietà e impegno civile in modo significativo.

Oggi con le Uncinettine abbiamo consegnato una decina di coperte al dormitorio di Porta Aperta Modena - facebook.com facebook