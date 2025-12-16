i progetti con i soldi del data center via al restyling del centro sportivo

Un investimento di 4,1 milioni di euro provenienti dalla multinazionale americana Stack permette di avviare il restyling di un centro sportivo locale. I fondi sono destinati alla realizzazione di un nuovo grande data center alla periferia dell’abitato, segnando un importante sviluppo infrastrutturale per la zona.

Il salvadanaio, 4,1 milioni di euro in tutto, lo ha riempito da tempo la multinazionale americana Stack, pronta a realizzare alla periferia dell’abitato un nuovo grande data center. In questi giorni, uno dopo l’altro, gli ok ai progetti di fattibilità tecnico economica. Lavori al via nelle prime settimane del prossimo anno: sarà quello dell’attesa riqualificazione del centro sportivo comunale. L’intervento è enorme e coinvolgerà, a lotti, l’intera struttura: palazzetto dello sport, blocco spogliatoi e servizi, campo da calcio, campo in erba sintetica. Obiettivo e speranza, ultimare le opere entro il settembre 2026. Ilgiorno.it

