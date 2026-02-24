Bar frequentato da pluripregiudicati pericolosi a Bressanone vicino Bolzano il provvedimento del Questore

Un bar di Bressanone, frequentato da persone con precedenti penali, è stato chiuso per dieci giorni dal Questore. La decisione deriva dai controlli effettuati nei giorni scorsi, durante i quali sono stati identificati diversi clienti con precedenti di polizia e comportamenti sospetti. La misura mira a garantire maggiore sicurezza nella zona, dove le autorità intendono intensificare i controlli nelle prossime settimane. La chiusura rimane efficace fino al prossimo controllo.

© Virgilio.it - Bar frequentato da pluripregiudicati pericolosi a Bressanone vicino Bolzano, il provvedimento del Questore

Il Questore ha disposto la chiusura di dieci giorni di un bar a Bressanone (Bolzano) dopo che controlli hanno evidenziato la presenza abituale di soggetti pluripregiudicati. Il provvedimento, adottato per motivi di sicurezza pubblica, è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.. Controlli in un bar di Bressanone L'applicazione dell'articolo 100 T.U.L.P.S. Controlli in un bar di Bressanone La chiusura temporanea del locale è stata decisa nella giornata di ieri dal Questore Giuseppe Ferrari. La misura è stata presa dopo una proposta avanzata dal Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, a seguito di controlli specifici effettuati presso l’esercizio pubblico. 🔗 Leggi su Virgilio.it Erba, il cane antidroga fiuta l'hashish nascosta nel tombino vicino a un bar frequentato da giovaniErba, il cane antidroga della Guardia di finanza ha fiutato un pacchetto di hashish nascosto in un tombino vicino a un bar frequentato da giovani, causando l'intervento immediato delle forze dell’ordine. Erba, il cane antidroga fiuta l'hashish nascosto nel tombino vicino a un bar frequentato da giovaniErba, 17 febbraio 2026 – Un cane antidroga della Guardia di finanza ha individuato un pacchetto con 30 grammi di hashish nascosto in un tombino vicino a un bar frequentato da giovani.