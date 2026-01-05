Fi-Pi-Li chiusa al traffico in entrambe le direzioni per trasporto eccezionale | gli orari e gli svincoli interdetti

La strada Fi-Pi-Li sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni, dalle 22 di lunedì 5 gennaio alle 6 di martedì 6 gennaio, per consentire il passaggio di un trasporto eccezionale. Durante questo periodo, alcuni svincoli saranno interdetti e il traffico sarà sospeso. Si consiglia di pianificare in anticipo gli spostamenti e di seguire eventuali aggiornamenti sulla viabilità.

La Fi-Pi-Li chiude al traffico in entrambi i sensi di marcia. Il provvedimento entrerà in vigore nella notte di lunedì 5 gennaio, a partire dalle 22, e terminerà la propria efficacia alle 6 del giorno martedì 6 gennaio. La carreggiata resterà chiusa in entrambe le direzioni, ovvero sia verso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Fi-Pi-Li chiusa al traffico in entrambe le direzioni per trasporto eccezionale: gli orari e gli svincoli interdetti Leggi anche: Fi-Pi-Li chiusa al traffico in entrambe le direzioni per trasporto eccezionale: gli orari e gli svincoli interdetti Leggi anche: Italia, assalto da film al portavalori. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni, traffico in tilt La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fi-Pi-Li chiusa al traffico in entrambe le direzioni per trasporto eccezionale: gli orari e gli svincoli interdetti; Fi-Pi-Li, chiude un tratto nella notte: ecco quando e perché; Fi-Pi-Li, un tratto completamente chiuso al traffico: la data e gli orari; Chiusura notturna della Fi-Pi-Li per trasporti straordinari. Fi-Pi-Li, chiude un tratto nella notte: ecco quando e perché - Succede tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2026, quando la strada di grande comunicazione sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni ... lanazione.it

Fi-Pi-Li chiusa per trasporto eccezionale - Chiusura temporanea nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026 per un tratto della superstrada Firenze- livornopress.it

Camion sfonda il guard rail e si intraversa: chiusa la Fi-Pi-Li a Lastra a Signa - Li tra lo svincolo di Lastra a Signa e quello di Ginestra Fiorentina (direzione mare), a causa di un incidente, avvenuto intorno alle 21 del 24 novembre, ... lanazione.it

“Questa è Via Giordano Bruno, ancora chiusa al traffico veicolare. Dopo i recenti lavori per i binari del tram, si presenta in queste condizioni” Abbiamo chiesto delucidazioni agli uffici tecnici comunali. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.