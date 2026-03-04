Aldo Cazzullo | Adoro Napoli e la musica napoletana ma Sal Da Vinci non mi piace

Aldo Cazzullo ha espresso il suo apprezzamento per Napoli e la musica napoletana, ma ha dichiarato di non apprezzare Sal Da Vinci. Durante un'intervista, ha commentato anche una battuta sul “matrimonio della camorra”, affermando che si tratta di una frase chiaramente ironica, anche se può essere fraintesa. La dichiarazione ha attirato l'attenzione per le sue precisazioni.

“Quella del ‘matrimonio della camorra’ è chiaramente una battuta. Capisco, però, che la cosa si presti ad essere intepretata male. Per questo voglio chiarire un punto: io adoro Napoli e adoro la musica napoletana. La scorsa settimana ero all'Augusteo per lo spettacolo di Branduardi e mi sono ricordato di quando portai i miei figli da bambini ad ascoltare l'orchestra di Renzo Arbore che ha contribuito a portare nel mondo la meravigliosa tradizione della canzone napoletana. Io adoro Pino Daniele, Tullio De Piscopo, James Senese, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, i fratelli Bennato, Tony Esposito, ma proprio per questo non mi piace Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

