Gassmann a La Confessione di Gomez Rai3 | Mio figlio Leo? Gli ho sconsigliato di fare Califano ma aveva ragione lui

Alessandro Gassmann ha raccontato che ha sconsigliato a suo figlio Leo di seguire la strada del canto di Califano, ma alla fine si è dovuto ricredere. Durante l’intervista su Rai3, ha spiegato che Leo aveva già scelto di seguire quella strada e che ora si rende conto della sua intuizione. Gassmann ha anche aggiunto che il talento del figlio lo ha sorpreso positivamente, dimostrando che aveva visto giusto. La famiglia Gassmann continua a supportare le scelte di Leo.

© Ilfattoquotidiano.it - Gassmann a La Confessione di Gomez (Rai3): “Mio figlio Leo? Gli ho sconsigliato di fare Califano, ma aveva ragione lui”