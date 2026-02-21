Gassmann a La Confessione di Gomez Rai3 | Mio figlio Leo? Gli ho sconsigliato di fare Califano ma aveva ragione lui
Alessandro Gassmann ha raccontato che ha sconsigliato a suo figlio Leo di seguire la strada del canto di Califano, ma alla fine si è dovuto ricredere. Durante l’intervista su Rai3, ha spiegato che Leo aveva già scelto di seguire quella strada e che ora si rende conto della sua intuizione. Gassmann ha anche aggiunto che il talento del figlio lo ha sorpreso positivamente, dimostrando che aveva visto giusto. La famiglia Gassmann continua a supportare le scelte di Leo.
“Mio figlio Leo? Gli ho sconsigliato di fare Califano, ma aveva ragione lui”. Così Alessandro Gassmann ospite a La Confessione di Peter Gomez, in onda sabato 21 febbraio alle 20.20 su Rai 3 sul figlio Leo, classe 1998, cantante già molto noto fra i giovanissimi e non solo. “Semifinali di X Factor, vittoria a Sanremo giovani, di nuovo in gara tra pochi giorni e anche attore. È più bravo di lei?”, ha chiesto il conduttore. “ È molto diverso da me, mi ha stupito ” – ha risposto l’interprete di film celebri come Il bagno turco, che ha poi proseguito raccontando del primo ingaggio da protagonista di Leo, un film sul ‘Califfo’.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Nando dalla Chiesa a La Confessione di Gomez (Rai3): L’omicidio di mio padre? Quando un delitto è firmato, si voltano tutti per non leggere la firma”Nando dalla Chiesa ha commentato l’omicidio di suo padre durante la trasmissione La Confessione di Peter Gomez, trasmessa su Rai3.
