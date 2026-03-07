C’è una bomba Tribunale sbarrato e tre scarcerati

Un'auto ha segnalato una bomba al Palazzo di Giustizia, portando all’evacuazione e all’intervento delle forze dell’ordine. Dopo sette ore di controlli approfonditi, gli agenti hanno confermato che non c’era alcun ordigno nel tribunale. Durante la giornata, il tribunale è rimasto sbarrato e tre persone sono state scarcerate. La telefonata di minaccia ha generato grande allarme tra i presenti.

"Voglio evitare che ci siano molti morti". È una voce maschile straniera quella che ieri mattina al 112 ha segnalato che c'era una bomba a Palazzo di Giustizia dove poi, dopo sette ore di controlli molto accurati, non è stato trovato alcun ordigno. Le telefonate, quattro in tutto, sarebbero partite dalla zona Niguarda, stando alle prime attività di localizzazione delle celle. La Procura, diretta da Marcello Viola, e la Digos stanno indagando, senza escludere alcuna ipotesi al momento, nemmeno l'aggravante del terrorismo, considerando il clima internazionale. Sarà aperto a breve un fascicolo per le ipotesi di reato di procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.