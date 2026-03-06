Allarme bomba in Tribunale e stop alle udienze | 3 arrestati scarcerati per decorrenza dei termini

Un allarme bomba ha portato alla chiusura del Tribunale di Milano e allo stop delle udienze. Durante le operazioni di evacuazione, tre persone coinvolte in procedimenti giudiziari sono state scarcerate perché si è raggiunto il limite massimo di custodia cautelare previsto dalla legge. La situazione ha temporaneamente interrotto le attività giudiziarie e ha avuto ripercussioni sui procedimenti in corso.

Milano – Oltre al danno, la beffa. L’allarme bomba a Palazzo di Giustizia a Milano ha sortito effetti che non riguardano solo l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva ma anche l’esito (provvisorio) di vicende giudiziarie. L’interruzione delle udienze e delle attività ordinarie del tribunale per consentire le operazioni di bonifica da parte degli artificieri se per la stragrande maggioranza di cittadini e addetti ai lavori è un grande disagio per qualcuno è stato un autentico “colpo di fortuna”. Allarme bomba a Milano, le testimonianze Tre rimessi in libertà: termini scaduti. Tre persone che erano state arrestate nei giorni scorsi sono state infatti scarcerate per decorrenza dei termini dal momento che non si sono potute tenere le udienze di convalida per direttissima e sono scadute dunque le 48 ore dagli arresti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

