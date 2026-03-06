paura a milano allarme bomba al tribunale tre scarcerati

A Milano, al tribunale, si è verificato un allarme bomba dopo che sono arrivate quattro telefonate con voce straniera, che annunciavano la presenza di un ordigno. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e tre persone sono state scarcerate. La situazione ha generato paura tra i presenti e l’intera zona è stata evacuata.

Quattro telefonate da una voce straniera fanno scattare i controlli. L'evacuazione, poi la bonifica di tutto l'edificio, controlli anche nei bar vicini La polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di giustizia di Milano dove sono arrivate quattro telefonate, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono scattate le verifiche da parte di vigili del fuoco e polizia ed è scattata l'evacuazione. Poi sono stati fatti controlli stanza per stanza in tutti i 7 piani del palazzo anche con i cani anti esplosivo. Ispezionati anche i bar vicini all'edificio Da quanto si è saputo, le telefonate - nella quale in sostanza una voce diceva "c'è una bomba in tribunale" - sono arrivate al numero unico 112 a ripetizione, nell'arco di circa mezz'ora, tra le 8,20 alle 9.

Paura a Milano, allarme bomba al tribunaleLa polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di giustizia di Milano dove sono arrivate più telefonate, pare con voce straniera, in...

