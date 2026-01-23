Papa Leone visita cinque parrocchie romane in Quaresima

Durante la Quaresima, il Papa si recherà in visita presso cinque parrocchie di Roma, approfondendo il rapporto con le comunità locali. Nel calendario è prevista anche una riunione con il clero della diocesi, programmata il giorno successivo al Mercoledì delle Ceneri. Questi incontri rappresentano un momento di vicinanza e riflessione condivisa, nel rispetto delle tradizioni e dei tempi liturgici della diocesi romana.

