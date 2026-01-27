Papa Leone XIV nelle parrocchie romane | il calendario delle visite tra febbraio e marzo

Papa Leone XIV avvia un ciclo di visite pastorali nelle parrocchie romane tra febbraio e marzo. Questi incontri, distribuiti nelle diverse zone del Vicariato, rappresentano un momento importante di vicinanza della Chiesa alla comunità locale, nel periodo che conduce alla Pasqua. L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra il Papa e i fedeli, favorendo incontri di ascolto e confronto.

Papa Leone XIV inizierà a febbraio una serie di visite pastorali in cinque parrocchie di Roma, una per ciascun settore del Vicariato, nelle domeniche che accompagneranno la diocesi verso la Pasqua. Un percorso di ascolto e incontro con le comunità locali, nel solco della tradizione dei suoi predecessori. A presentare il significato delle visite è il cardinale vicario Baldo Reina, che le definisce "vere e proprie visite pastorali". Durante ogni appuntamento, il Santo Padre incontrerà gli organismi di partecipazione, gli animatori pastorali e alcune realtà giovanili. Il momento centrale sarà la celebrazione eucaristica con l'intera comunità parrocchiale.

