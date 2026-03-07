C’è anche La Sposa! così Hollywood per paura del presente si rifugia nel passato

A Hollywood, alcuni sceneggiatori e produttori sembrano rifugiarsi nel passato, come dimostra la recente uscita di un film intitolato “La Sposa”. La scelta di temi e riferimenti storici sembra indicare una preferenza per le storie che attingono a epoche passate, piuttosto che affrontare le tendenze contemporanee. La frase «non c’è nulla di più inedito dell’edito» viene citata come possibile ispirazione per questa tendenza.

A Hollywood qualcuno ha letto Umberto Eco o forse Indro Montanelli, o ancora Roberto Bazlen. Insomma, non è ben chiaro a chi appartenga la frase «non c’è nulla di più inedito dell’edito», ma sembra proprio il mantra a cui da quelle parti si stanno ispirando. Certo, una cosa è fare giornali, un’altra il cinema, epperò la ciccia a noi sembra la stessa. In quattro mesi, dal novembre 2025 a giovedì scorso, hanno portato sugli schermi un film che parla di Shakespeare, un adattamento da Emily Brontë e ben due da Mary Shelley. Filmoni, beninteso, che tradiscono però una certa studiata vaghezza. L’ultimo arrivato è “La Sposa!”, regia di Maggie Gyllenhaal. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

"Voci del passato, radici del presente", la stagione 2026 al Museo Campano si apre nel segno della lingua

De Laurentiis: "Da Ischia a Sorrento, passando per Capri: ora Hollywood aspetta le eccellenze italiane. Con la chiusura del Sorrento Film and Food Festival si apre idealmente la rotta verso Hollywood, nel cuore della Awards Season

