De Laurentiis | Da Ischia a Sorrento passando per Capri | ora Hollywood aspetta le eccellenze italiane Con la chiusura del Sorrento Film and Food Festival si apre idealmente la rotta verso Hollywood nel cuore della Awards Season
Raffaella De Laurentiis annuncia il passaggio dal Sorrento Film and Food Festival a Hollywood, segnando un collegamento tra le eccellenze italiane e la stagione dei premi statunitense. La 21ª edizione del Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival si terrà dal 8 al 14 marzo al Chinese Theatre di Hollywood, in prossimità degli Academy Awards, sottolineando il ruolo delle eccellenze italiane nel panorama internazionale.
A tracciare il passaggio è Raffaella De Laurentiis, produttrice e presidentessa del Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival, che dà appuntamento alla 21ª edizione della rassegna, in programma dall’8 al 14 marzo al Chinese Theatre di Hollywood, alla vigilia degli Academy Awards De. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
