Cda di Amg Energia insediato il nuovo consigliere Stefano Muscarella

Il consiglio di amministrazione di Amg Energia ha ufficialmente accolto Stefano Muscarella come nuovo consigliere. L’ingegnere prende il posto dell’avvocato Nino Iacono, che ha deciso di lasciare l’incarico per motivi personali. La nomina è stata comunicata ufficialmente, e Muscarella entra a far parte del Cda in sostituzione del predecessore.

Sostituisce l’avvocato Nino Iacono, che ha lasciato l’incarico per motivi personali. Il benvenuto del presidente Francesco Scoma e della vicepresidente, Lucia Alfieri Un nuovo ingresso nel consiglio di amministrazione di Amg Energia. Ne entra a far parte come consigliere l’ingegnere Stefano Muscarella: sostituisce l’avvocato Nino Iacono, che ha lasciato l’incarico per motivi personali. Il consigliere si è insediato ieri, dopo la nomina avvenuta in assemblea dei soci (socio unico Comune di Palermo). Il Consiglio di amministrazione della società partecipata comunale, così ricomposto nel suo plenum, è formato dal presidente Francesco Scoma, dalla vicepresidente Lucia Alfieri e dal consigliere Muscarella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Cda di Amg Energia: esce la Dc, entra un componente in quota Lega e Scoma resta presidenteÈ Stefano Muscarella il nuovo componente del Consiglio di amministrazione di Amg Energia, la società partecipata del Comune che si occupa di...

Amg Energia, via libera dal Cda all'avviso per individuare i privati che dovranno rinnovare gli impianti d'illuminazioneIl bando, che verrà pubblicato nei prossimi giorni, ha l'obiettivo di trovare sul mercato partner a cui affidare in concessione - tramite finanza di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cda di Amg Energia insediato il nuovo....

Temi più discussi: Partenariato pubblico-privato per illuminazione e servizi energetici, il Cda di AMG Energia approva l’avviso pubblico Il sindaco Lagalla: Risultato di un percorso amministrativo rigoroso e lungimirante – Città di Palermo; Amg Energia, ok dell'assemblea dei soci all'ingresso dei privati: ora la palla passa al Cda; Amg Energia, via libera dal Cda all'avviso per individuare i privati che dovranno rinnovare gli impianti d'illuminazione; Amg Energia, via libera dal Cda all'avviso per individuare i privati che dovranno rinnovare gli impianti d'illuminazione.

Palermo, il Cda di AMG Energia approva l’avviso per la procedura di partenariato pubblico-privatoAMG Energia ha ottenuto da ANAC la qualifica di stazione appaltante di primo livello e ha ricevuto dal Comune la delega di committenza per lo svolgimento della procedura. msn.com

AMG energia, avviso pubblico per il partenariato pubblico-privatoIl Consiglio di amministrazione di Amg energia ha approvato l’avviso pubblico che, secondo la normativa di settore, darà inizio, su delega del Comune di Palermo, alla procedura di partenariato pubblic ... msn.com

Il CdA di Amg Energia ha approvato l’avviso pubblico che, secondo la normativa di settore, darà inizio, su delega del Comune di Palermo, alla procedura di partenariato pubblico-privato finalizzata alla riqualificazione globale delle infrastrutture e dei servizi en - facebook.com facebook

Amg Energia, via libera dal Cda all'avviso per individuare i privati che dovranno rinnovare gli impianti d'illuminazione ift.tt/5wd0OBp x.com