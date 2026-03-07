L'ex ct azzurro ha commentato le Strade Bianche, affermando che Pogacar, come al solito, è uno dei principali favoriti, ma ha anche avvertito di prestare attenzione a altri possibili contendenti. Ha aggiunto che lo sloveno, al suo debutto stagionale, partirà molto avanti rispetto agli altri. La corsa si avvicina e l’attenzione si concentra sulla posizione di partenza di Pogacar.

Oggi alla Strade Bianche il favorito è sempre lui, Tadej Pogacar. È al debutto stagionale ma come al solito sta benissimo. Al suo fianco ci sarà il messicano Del Toro, reduce dalla vittoria al Uae Tour. Immagino Florian Vermeersch e Jan Christen prendere a tutta il lungo e difficile sterrato di Monte Sante Marie, e poi il forcing di Del Toro e Pogacar. Tutte e tre le volte che lo sloveno ha vinto è scattato in quel punto. Nel 2022 mancavano 50 km, nel 2024 e lo scorso anno 80 km perché il percorso è stato modificato. Chi può restare con lui (e magari anche con Del Toro)? Tom Pidcock, perché ha vinto nel 2023 e lo scorso anno ha ottenuto un ottimo secondo posto dopo essere stato l’unico a resistere al primo attacco di Tadej. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cassani: "Strade bianche, Pogacar il solito favorito, ma attenzione a..."

