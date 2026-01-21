Il 7 marzo torna la Strade Bianche 2026, la classica su sterrato che attraversa le colline toscane. La corsa professionistica vedrà nuovamente protagonisti i migliori ciclisti, tra cui Pogacar, alla ricerca del suo quarto successo. Nel fine settimana, seguirà la Gran Fondo per amatori, che si preannuncia con numeri record. Un evento che unisce sport, tradizione e passione, attirando appassionati da tutta Italia.

Un fine settimana di grandissimo ciclismo in Toscana, quello a cura di Rcs Sport presentato questa mattina alla Rinascente di Milano, con vista sul Duomo: sabato 7 marzo spazio alle Strade Bianche uomini e donne (il title sponsor resta Credit Agricole), una delle classiche più amate in assoluto grazie al fascino dello sterrato e all’unicità dell’apoteosi in Piazza del Campo a Siena, mentre all’indomani la Gran Fondo Strade Bianche Estra per gli amatori sempre sullo sterrato con numeri record per quanto riguarda la partecipazione. La prova maschile dei pro’ che si disputa dal 2007 – campione in carica Tadej Pogacar, che nel 2026 debutterà proprio a Siena e andrà a caccia di uno storico 4° successo - si svilupperà su un percorso di 201 km, con i settori che scendono da 16 a 14 per un totale di 64. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È nata la Strade Bianche 2026, ecco il percorso. Pogacar a caccia del 4° trionfo

