Era l' artista Albino Moro il ciclista morto dopo essersi sentito male in via Magellano

Albino Moro, artista di 85 anni, è morto dopo essersi sentito male mentre pedalava in via Magellano a Pescara. L’uomo, noto per le sue opere di pittura, aveva appena completato una passeggiata in bicicletta quando si è sentito improvvisamente male. Nonostante l’intervento dei soccorritori, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Le cause del malore sono ancora da chiarire, ma si ipotizza un problema cardiaco. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici e residenti della zona.

Era l'artista Albino Moro l'uomo di 85 anni deceduto in via Magellano a Pescara nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio.L'85enne stava tornando a casa in sella alla sua bicicletta quando si è improvvisamente sentito male. Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno provato per circa 40 minuti le manovre di rianimazione cardiocircolatoria ma senza purtroppo ottenere gli esiti sperati. Di conseguenza è stato solo possibile constatare l'avvenuto decesso. Albino Moro, in questo periodo, era uno dei 4 artisti in mostra al museo delle Genti d'Abruzzo con l'esposizione “Naturales Sesti” che è stata inaugurata sabato scorso e che andrà avanti fino al prossimo 1 marzo.🔗 Leggi su Ilpescara.it Chi era Enea Tonoli, morto dopo essersi tuffato in un canale per salvare il suo caneEnea Tonoli, 46 anni, è deceduto nel canale Virgilio a Monzambano, Mantova. Incidente a Roma: ciclista muore in ospedale dopo essersi scontrato con un motociclistaUn tragico incidente a Roma ha portato alla morte di Teodolo Theodoli, un ciclista di 62 anni, dopo uno scontro con un motociclista. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Vittoria con il brivido! Usmate sbanca Albino e conquista il secondo posto in classifica! Primi due quarti ben giocati dalle Gialloblù che giocano con precisione in attacco sfruttando De Gianni e Beretta oltre ai fulminei contropiedi di una scatenata Ruisi. Il facebook