Religione cattolica l’adesione tocca l’80% e la Cei si rivolge agli studenti | Non lasciate fuori i dubbi portate in classe le vostre ribellioni
Con l’adesione dell’80% degli studenti, la Cei sottolinea l’importanza dell’ora di religione come spazio di confronto e crescita. Invita i giovani a portare in classe dubbi e ribellioni, rendendo la lezione un’occasione di riflessione e dialogo, e contribuendo così a valorizzare il ruolo culturale e pedagogico di questa disciplina. Un invito a non rinunciare al dialogo, ma a renderlo parte integrante del percorso formativo.
Forte del consenso dell'80% degli studenti, la Cei rilancia il valore culturale dell'ora di religione come argine alla logica della pura funzionalità; ai ragazzi l'invito a portare in aula dubbi e ribellioni per trasformare la lezione in un vero laboratorio di umanità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
