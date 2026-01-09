Religione cattolica l’adesione tocca l’80% e la Cei si rivolge agli studenti | Non lasciate fuori i dubbi portate in classe le vostre ribellioni

Con l’adesione dell’80% degli studenti, la Cei sottolinea l’importanza dell’ora di religione come spazio di confronto e crescita. Invita i giovani a portare in classe dubbi e ribellioni, rendendo la lezione un’occasione di riflessione e dialogo, e contribuendo così a valorizzare il ruolo culturale e pedagogico di questa disciplina. Un invito a non rinunciare al dialogo, ma a renderlo parte integrante del percorso formativo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.