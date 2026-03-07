Caso Guainai a San Giuliano Palladini Forza Italia | Servono spiegazioni chiare ai cittadini

Il caso che coinvolge Giulia Guainai, assessora del Comune di Cascina e successivamente assunta dal Comune di San Giuliano Terme tramite una graduatoria della Provincia di Pisa con immediato collocamento in aspettativa, continua a suscitare attenzione nel dibattito politico locale. Il consigliere di Forza Italia ha richiesto spiegazioni chiare ai cittadini riguardo alla vicenda.

SAN GIULIANO TERME – Il caso che riguarda Giulia Guainai, assessora del Comune di Cascina e successivamente assunta dal Comune di San Giuliano Terme tramite una graduatoria della Provincia di Pisa con immediato collocamento in aspettativa, continua ad alimentare il dibattito politico locale. A intervenire con toni critici è Lorenzo Palladini, responsabile provinciale di Pisa di Forza Italia, che chiede spiegazioni pubbliche e maggiore trasparenza sulle scelte amministrative che hanno portato a questa situazione. “La vicenda di Giulia Guainai merita chiarimenti seri – afferma Palladini –. Nessuno mette in discussione la correttezza formale delle procedure, ma quando si parla di graduatorie pubbliche, assunzioni e risorse dei cittadini non basta dire che è tutto regolare “. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

