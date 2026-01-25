Il Tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro del cantiere di via Anfiteatro, confermando l'importanza di regole chiare e applicate correttamente. La decisione evidenzia come un quadro normativo ben definito sia fondamentale per garantire la legittimità delle attività di costruzione e tutela della sicurezza pubblica. La chiarezza nelle regole rappresenta un elemento essenziale per un corretto sviluppo urbanistico.

Accogliamo con favore la decisione del Tribunale del Riesame che ha disposto il dissequestro del cantiere di via Anfiteatro. È un passaggio importante, perché restituisce continuità a un intervento che, da quanto emerso, aveva già ottenuto valutazioni favorevoli in sede di giustizia amministrativa". Lo scrive Giovanni Deleo (nella foto), presidente Assimpredil, in un comunicato poche ore dopo la decisione del Riesame sulla Torre Brera. E aggiunge: "Servono regole chiare per sbloccare urbanistica. In questi casi le imprese agiscono facendo affidamento su titoli rilasciati e su pronunciamenti che ne confermano la legittimità: parlare di buona fede del costruttore non è uno slogan, è il presupposto stesso della certezza del diritto ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Deleo: "Servono regole chiare"

Il nodo sicurezza: "Servono regole più chiare e efficaci"Il tema della sicurezza urbana torna al centro del dibattito cittadino.

Leggi anche: AI, Barachini all’evento Adnkronos: “Servono regole chiare per garantire informazione affidabile”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Specializzandi. Consulcesi: Servono regole chiare per garantire accesso meritocratico a professioni sanitarieIl presidente del Gruppo, Massimo Tortorella, chiede anche di rivedere l’ingresso a numero chiuso alla facoltà di Medicina. E annuncia: Continueremo a schierarci al fianco degli aspiranti ... quotidianosanita.it

Terapie digitali. Fnopi in audizione alla Camera: favorevoli ma servono regole chiarePer il consigliere Giurdanella la tecnologia aggiunge valore se consente l’erogazione di nuovi servizi più sostenibili e personalizzati, capaci di rilevare bisogni di salute oggi poco o nulla ... quotidianosanita.it

MALTEMPO, SOPRALLUOGO DI SCHIFANI E COCINA A STAZZO: “SERVONO RISPOSTE IMMEDIATE PER CITTADINI E IMPRESE” Questa mattina il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha effettuato un sopralluogo nel borgo marinaro di Sta facebook